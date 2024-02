GTA 6 aiuterà anche Ubisoft, per il CEO Yves Guillemot

GTA 6 è il gioco più atteso del 2025, nonché uno dei più attesi di sempre in senso assoluto (forse il più atteso di sempre). Tutti sanno che quando uscirà, probabilmente dopo marzo 2025, catalizzerà l'attenzione del mercato vendendo milioni di copie, quindi è normale che Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft , abbia dovuto rispondere a una domanda in merito durante l'ultimo incontro con gli investitori, in cui ha presentato i risultati della compagnia nei primi nove mesi dell'attuale anno fiscale . Secondo lui però, GTA 6 avrà effetti positivi anche su Ubisoft.

La risposta di Guillemot

Più precisamente, a Guillemot è stato chiesto come sarà gestita la programmazione dei lanci di Ubisoft nell'anno di GTA 6. La risposta è stata decisamente eloquente:

"In passato, ogni volta che c'è stato un lancio grande come quello di GTA, tantissime persone sono tornate nell'industria, aiutando anche le vendite degli altri giochi. Accadrà sicuramente lo stesso. Stiamo valutando il fenomeno e ci stiamo organizzando intorno al lancio di quel gioco, che non sappiamo esattamente quando avverrà. Riteniamo che sarà più vicino al nostro anno fiscale '26 che al nostro anno fiscale'25. Ma quello che abbiamo verificato è che in generale dovrebbe essere positivo per il mercato, e abbiamo fatto un buon lancio con l'arrivo di GTA 5 e del gioco online di GTA 5, ogni volta siamo stati in grado di generare entrate e profitti davvero buoni con i giochi che abbiamo lanciato."

Per chiarire ulteriormente, Guillemot si aspetta GTA 6 dopo il 31 marzo 2025, il che è in contrasto con le stime di Take Two di produrre più di 8 miliardi di ricavi nel corso dell'anno fiscale 2025 (che finirà, appunto, quel giorno). Comunque sia, il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, quindi è difficile anche parlare di rinvio o meno.