System Shock ritorna sotto forma di flipper di Pinball M

Zen Studios ha annunciato l'arrivo di un flipper con licenza ufficiale della serie System Shock in Pinball M , l'ultima incarnazione della sua piattaforma per la simulazione dei flipper . Il flipper riprodurrà le fatiche dell'Hacker dentro la Cittadella per raggiungere e fermare l'IA impazzita SHODAN.

Questi i flipper attualmente disponibili per Pinball M:

Tanti flipper su Pinball M

- Chucky's Killer Pinball: Entra in un regno deviato in cui gli innocenti diventano inquietanti e gli allegri si fanno minacciosi. Attraversa uno spettrale campo di gioco in cui Chucky si cela nell'ombra, pronto ad attaccare.

- Dead by Daylight Pinball: Diventa il cacciatore o persino la preda nell'emozionante fusione di un flipper classico insieme al brivido di uno dei giochi horror più popolari mai creati.

- Duke Nukem's Big Shot Pinball: Gioca sul tavolo da pinball più grande, più fico e più CAZZUTO mai realizzato e pieno zeppo di armi e bombe sexy. Scendi in campo e gioca con le palline d'acciaio!

- The Thing Pinball: Usa le tue abilità flipperistiche e affronta un alieno mutaforma tra i ghiacci dell'Artico della base U.S. Outpost #31. Puoi fidarti degli altri? E puoi fidarti di te?

Come potete vedere, appartengono tutti a serie molto amate, videoludiche e non. System Shock ha appena goduto di un remake realizzato da Nightdive Studios che pare aver avuto un buon successo. Era in lavorazione anche un terzo episodio, sviluppato da OtherSide Entertainment, ma è stato cancellato.

Pinball M è una piattaforma per flipper virtuali, scaricabile gratuitamente.