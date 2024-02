Resident Evil: 5 giochi sono in sviluppo presso Capcom, secondo un affidabile leaker

La saga di Resident Evil si trova in un periodo d'oro, tra remake di successo e nuovi capitoli molto apprezzati. Capcom è pronta per proseguire? Secondo nuove informazioni sì e ci sarebbero ben cinque diversi giochi in sviluppo.

L'informazione proviene da Dusk Golem, noto anche come AestheticGamer, che ha detto la propria tramite il discord di The Snitch, altro leaker. Dusk Golem scrive: "Sì, sono a conoscenza di cinque giochi di Resident Evil in sviluppo attualmente, compreso Resident Evil 9."

Con Resident Evil 9, Dusk Golem fa ovviamente riferimento al gioco che seguirà Village, ma non dobbiamo considerarlo come il nome ufficiale del gioco.

Inoltre, il leaker afferma di aver ricevuto un aggiornamento su uno di questi progetti e di essere molto eccitato da quanto ha scoperto. Per ora, però, non ne vuole parlare perché il gioco non arriverà prima del 2026 o inizio 2027.

Questo è tutto quello che è stato riportato e, conoscendo Dusk Golem, è credibile che terrà fede alla sua parola e non condividerà nuove informazioni per qualche tempo.