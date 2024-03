Harry Potter è per bambini e gli adulti dovrebbero andare oltre, per l'attrice Miriam Margolyes

Siete fan di Harry Potter da molto tempo? Non dovreste. Almeno stando all'attrice Miriam Margolyes, che ha interpretato la professoressa di erbologia Sprite. A suo dire la serie è pensata per i bambini e gli adulti dovrebbero andare oltre la propria ossessione con la serie.

"Mi preoccupo per i fan di Harry Potter perché ormai dovrebbero averlo superato", ha detto Margolyes in una intervista. "È successo 25 anni fa, ed è per bambini. Penso che sia per bambini".