Hi-Fi Rush: disponibile il preload su PS5, ecco dimensioni e orario di sblocco

Da ora tramite il PlayStation Store è possibile effettuare il preload della versione PS5 di Hi-Fi Rush, l'apprezzato action a ritmo di musica realizzato da Tango Gameworks, in vista del lancio fissato per il 19 marzo 2024.

Di conseguenza sono state anche svelate le dimensioni totali del gioco, che ammontano a 15,525 GB. Parliamo di un peso davvero molto contenuto se paragonato a quello di altre produzioni di medio e grosso calibro arrivati negli ultimi mesi e che chiaramente non si discostano di molto da quelle delle versioni verdecrociate presenti nell'Xbox Store di Microsoft.

Inoltre, come segnalato da PlayStation Game Size, quella già disponibile per il download è la versione 1.001.000 del gioco, dunque con già applicata una prima patch. In ogni caso, iniziare il download dei dati di gioco in anticipo male non fa, in modo da arrivare pronti all'orario di sblocco della versione PS5, fissato per le 01:00 italiane del 19 marzo 2024.