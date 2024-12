Il cosplay di Granny Seiko da Dandadan di sneesnaw2.0 è una copia uno a uno di un amato artwork

Uno degli anime del momento è certamente Dandadan, che sta andando in onda tramite Netflix in Italia. Il cast di personaggi include tante figure simpatiche e strane, ma una delle più particolari è Granny Seiko, che certamente non mostra la propria età. Il mondo del cosplay quindi non poteva perdere l'occasione per ricrearla, come ha fatto sneesnaw2.0 con il suo cosplay di Granny Seiko.

Granny Seiko, il cui nome completo è Seiko Ayase ma che si fa chiamare anche Santa Dodoria, è una medium in Dandadan, ed è la nonna di Momo Ayase. Nella serie ha svariati vestiti, ma in questo caso è stata ricreata con il suo outfit più casual, che probabilmente è anche più semplice da ricreare per un cosplay e viene quindi spesso preferito.