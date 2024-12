Il cosplay di Jinx in video della bellissima norafawn mostra ogni dettaglio della ragazza di Arcane

Arcane è nel cuore di tutti in questo periodo: la serie animata di Netflix e Riot dedicata a League of Legends è stata amata da tutti gli appassionati e con la seconda stagione ha chiuso la storia perfettamente. Tra i tanti personaggi adorati dai fan vi è ovviamente Jinx. Anche il mondo del cosplay non poteva quindi sottrarsi da ricreare il personaggio e ora possiamo vedere in video il cosplay di Jinx realizzato da norafawn.

Jinx, chiamata da giovane Powder, è la sorella minore di Vi. È una inventrice ed esperta soprattutto con le esplosioni, che purtroppo causeranno un grave trauma mentale. La giovane impazzisce crescendo e alla fine si ritroverà a scontrarsi con la sorella.