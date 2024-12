Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim ha aiutato la nascita di The Hunt For Gollum

Questa produzione non è interessante solo di per sé, ma anche per ciò che ha significato per i produttori, ovvero Philippa Boyens, Fran Walsh e Peter Jackson , che sarà anche regista dell'opera.

Le parole della produttrice dei progetti de Il Signore degli Anelli

Ricordiamo che Philippa Boyens, Fran Walsh e Peter Jackson stanno anche producendo il venturo film live-action The Hunt For Gollum, diretto da Andy Serkis. Parlando del progetto, Boyens afferma: "È incredibilmente eccitante".

Una scena di Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim

"Rohirrim è stato un test per noi. Possiamo tornare nella Terra di Mezzo? Dovremmo tornare? Ed è stata una gioia tornarci. Mi sono innamorata di nuovo di tutta la storia e del mondo, e soprattutto della mente del professor Tolkien e del suo modo di pensare, che ho riscoperto ancora una volta."

"Non ha scritto solo libri. Ha scritto un intero mito", continua l'autrice. "Quindi il suo lavoro può contenere molto. Questo è solo un altro contributo al mondo che ha creato. Alla fine, dipende dal pubblico: finché la gente vorrà confrontarsi con quel mondo, ci saranno opere drammatiche".

Per il trio, lavorare a questo progetto è stata la prova che vi è molto ancora da dire su Il Signore degli Anelli e ha quindi senso produrre un prodotto come The Hunt For Gollum. A questo riguardo, ci si è chiesto di recente se The Hunt for Gollum è diviso in due parti: la sceneggiatrice ha risposto, parlando anche di Gandalf.