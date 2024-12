Dying Light 2: Stay Human – Reload Edition è in sconto su Instant Gaming con i saldi del Black Friday

Ultima giornata di saldi per il Black Friday di Instant Gaming e dunque avete ancora poche ore per approfittarne. Tra le offerte più interessanti troviamo Dying Light 2: Stay Human in versione Reload Edition (include il DLC Bloody Ties), che al momento è disponibile al prezzo di 15,99 euro, anziché 59,99 euro. Una volta applicata l'IVA italiana al 22% il totale è di 19,51 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box che si trova qui sopra.

Le caratteristiche di Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human è un action e survival horror realizzato da Techland che offre un'esperienza immersiva all'interno di un mondo post-apocalittico infestato da zombie. Il gioco è ambientato nella fittizia Villedor, una delle ultime città rimaste sulla Terra dopo il propogarsi della pandemia di zombie. Noi vestiamo i panni di Aiden Caldwell, un pellegrino che viaggia di insediamento in insediamento alla ricerca della sorella Mia.

Uno degli elementi contraddistintivi del gioco è la sua commistione di elementi parkour e combattimenti corpo a corpo in prima persona. È possibile dunque muoversi con grande agilità, scalare edifici, saltare da un tetto all'altro e sfruttare strumenti come un rampino per muoversi rapidamente nell'ambiente urbano. Dying Light 2 offre sia una modalità giocatore singolo che una modalità multigiocatore, permettendo ai giocatori di collaborare per affrontare le sfide del mondo post-apocalittico. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human.