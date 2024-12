Nintendo ricorda che Animal Crossing: Pocket Camp Complete è disponibile da oggi per dispositivi iOS e Android, riprendendo la versione originale del gioco mobile e rilanciandola in una versione completa e a pagamento, distribuita come titolo "premium".

Si tratta, in sostanza, del medesimo Animal Crossing: Pocket Camp lanciato per dispositivi smart nel 2017, all'epoca come titolo free-to-play con microtransazioni. In questo caso, il gioco va praticamente offline e diventa un titolo a pagamento più standard, ma con più contenuti direttamente disponibili al suo interno.

Il gioco è disponibile da oggi su Google Play e Apple App Store al prezzo di 9,99€, e contiene molti degli elementi che potevano essere sbloccati a pagamento con le microtransazioni.