Nintendo festeggia il Natale con uno spot tutto incentrato su Super Mario e i suoi giochi per Nintendo Switch

D'altra parte, la console Nintendo è sempre particolarmente adatta al Natale in famiglia, così come molti dei titoli classici del franchise più classico della casa di Kyoto, con i più recenti che vediamo riassunti nel video, oltre ad alcuni evergreen come l'immancabile Mario Kart 8 Deluxe.

Lo spot, visibile qui sotto, andrà in onda nel mese di dicembre, a partire da oggi, su TV, al cinema e sui social media. Il video ha l'intento di accendere lo spirito natalizio con un "motivetto che porterà l'allegria dei canti di Natale direttamente nel Regno dei Funghi", come riferito da Nintendo, invitando tutti a prendere parte a vari giochi legati al brand di Mario.

I giochi di Natale di Nintendo

Accompagnati da un motivetto che non vi lascerà più in pace, nel video vediamo vari spezzoni tratti dai giochi che Nintendo vuole evidentemente mettere in luce durante la stagione natalizia.

Nella fattispecie, si tratta dei titoli più adatti ad essere fruiti in famiglia e con amici, ovvero:

Il primo per le corse in compagnia, il secondo per un'esperienza più tipicamente platform, nello stile tradizionale di Mario e il terzo per le sfide multiplayer in presenza, un must per le feste natalizie.