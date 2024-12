Beyblade X: Xone , come lascia intuire il titolo stesso, si rifà a Beyblade X, la quarta generazione di trottole. Recuperandone art design e parte del cast di personaggi coinvolti, questo gioco vi metterà nei panni di Sheer un giocatore o giocatrice, a seconda della scelta che effettuerete all'inizio della partita, con l'obiettivo di scalare una torre zeppa di contendenti, per confermarvi campioni assoluti.

Inevitabile che il riaccendersi della mania coincidesse con la realizzazione e distribuzione anche nel nostro continente di un nuovo videogioco, riportando così una serie che mancava dall'ormai lontanissimo 2013 , nonostante in Giappone non siano mai mancate trasposizioni videoludiche.

Per chi non se ne fosse ancora accorto, i Beyblade sono tornati di moda . A dirla tutta, non è che se ne siano mai andati del tutto. C'è sempre stata una nicchia di fedelissimi fan che non ha mai smesso di darsi battaglia, incrementando al contempo la propria collezione di trottole da combattimento, ma recentemente il fenomeno è riesploso coinvolgendo una nuova generazione di appassionati che sfidano i veterani in appositi tornei organizzati lungo tutto la nostra penisola.

Combattere… e basta

Il menù principale di Beyblade X: Xone rende immediatamente chiaro che ci troviamo di fronte ad un titolo che punta dritto alla sostanza. Al di là delle opzioni, a loro volta risicatissime anche per quanto riguarda i parametri grafici nella versione PC, non si può fare altro se non avviare l'avventura vera e propria.

Come detto, inizialmente dovrete scegliere il sesso del protagonista, modificandone eventualmente il nome a vostro piacimento. Senza ulteriori preamboli verrete condotti in quella che rappresenterà la principale ambientazione del gioco, ovvero un'altissima torre sede di un torneo volto a decretare il nuovo campionissimo di Beyblade. Non ci sono particolari risvolti narrativi ulteriori, né approfondimenti alla trama che resta assolutamente basilare e interamente focalizzata sulla competizione.

Dei tanti personaggi che incontrerete lungo il cammino, alcuni dei quali noti a chi conosce il manga o l'anime, nessuno resterà più del dovuto in scena. I dialoghi recuperano i cardini estetici delle visual novel, con le linee di conversazione accompagnate dagli artwork dei personaggi coinvolti. Non ci sono scene di intermezzo, né ulteriori orpelli grafici. Di tanto in tanto potrete selezionare la risposta preferita tra quelle in elenco, ma non è previsto alcun bivio narrativo, e ciò che sceglierete non influenzerà realmente il proseguo della storia.

Un qualsiasi dialogo di Beyblade X: Xone

Per lo più parteciperete a brevi tutorial mascherati da conversazioni, frasi di sfida ad effetto, monologhi d'incoraggiamento e poco altro. Non c'è spazio per l'introspezione, per un intreccio degno di questo nome, per personaggi che in qualche modo si distinguano dagli altri. Tutto scorrerà via a velocità sonica, fagocitato dalla scalata verso la vetta della torre.

Anche gli altri scenari, se così possiamo definirli, sono tutti funzionali alla sole battaglie. C'è un negozio in cui acquistare nuovi pezzi per i Beyblade, un paio di scenari alternativi in cui sfidare la CPU in incontri casuali, una postazione per attivare il multiplayer online e null'altro.

La torre in cui è ambientato il torneo di Beyblade X: Xone offre scontri più impegnativi a mano a mano che si scalano i piani

Questa aridità narrativa, fa il paio con quella artistica e tecnica. Per quanto gli artwork dei personaggi siano ben riprodotti e ricalchino lo stile dell'anime, le ambientazioni sono praticamente prive di qualsiasi dettaglio, i modelli poligonali sono debolmente animati e persino gli effetti speciali durante le battaglie vere e proprie non lasciano il segno. Anche in questo frangente, insomma, Beyblade X: Xone si conferma un gioco estremamente funzionale e per nulla interessato a stupire l'utente.