Blade Chimera, Dynasty Warriors: Origins o Donkey Kong? Cosa giocherete questo weekend?

Gennaio pian piano avanza e in questo 2025 siamo arrivati a un nuovo fine settimana. I videogiocatori quindi cercheranno di trovare anche solo un piccolo momento per avviare il proprio videogioco preferito o semplicemente quello del momento. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 18 gennaio?

Cosa state giocando a gennaio 2025?

La prima delle proposte che vi facciamo per questo fine settimana è il piccolo ma intrigante Blade Chimera. Si tratta di un metroidvania in pixel art, che - come vi raccontiamo nella nostra recensione - riesce a dire qualcosa di personale, pur vero che non rivoluziona il genere in alcun modo. In questo gioco di combattimenti e piattaforme potete aspettarvi bellissime creature in pixel art e una spada demoniaca con una meccanica particolarmente interessante.

Se invece puntate a qualcosa di più massiccio, forse avrete deciso di mettere le mani su Dynasty Warriors: Origins. Questo nuovo capitolo di una nota saga cerca di fare un passo in avanti rispetto ai canoni classici del genere. Dovremo come sempre fare a pezzi un gran numero di nemici, ma potete anche aspettarvi vari miglioramenti al gameplay e alla struttura, così come una maggior varietà di missioni principali e una storia interessante. Leggete i dettagli nella nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins.

Infine, sospettiamo che varie persone avranno optato per un vecchio classico che ritorna con una nuova veste grafica: Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch. Come vi raccontiamo nella nostra recensione, questo gioco di piattaforme sa essere spietato, ma nondimeno è un gioco molto interessante.

Diteci, cosa state giocando questo fine settimana del 18 gennaio?