Catwoman nel cosplay di missbrisolo mette in mostra le proprie abilità seduttive

Gli eroi sono certamente sempre amati, perché fanno il bene e perché sanno superare grandi sfide. Alle volte però i cattivi sanno essere anche più interessanti, soprattutto quando non sono moralmente malvagi ma solo dal lato sbagliato della legge. Una di queste è Catwoman, che ha dalla propria anche un grande fascino. Anche missbrisolo adora la ladra, come possiamo vedere nel cosplay di Catwoman da poco condiviso.

Catwoman, all'anagrafe Selina Kyle, è un personaggio spesso messo a fianco a Batman, alle volte come sua avversaria, altre come sua alleata (fino a quando non lo tradisce, si intende) e alle volte come temporanea amante. La ladra è abile e certamente i suoi furti non sono legali, ma di norma è un personaggio moralmente buono.