Trident's Tale è il nuovo gioco piratesco degli italiani di 3DClouds e lo abbiamo visto in anteprima

Uno di questi prodotti interni è Trident's Tale, una avventura piratesca che sarà pubblicata a maggio 2025 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. In una anteprima, la Executive Producer Roberta Migliori e la Lead Game Designer Linda Alderigi ci hanno raccontato cosa possiamo aspettarci.

L'Italia non è certamente la nazione più all'avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo dei videogiochi, ma non significa che non ci siano vari team di successo che tengono alto l'onore nazionale. Uno di questi è 3DClouds , uno studio relativamente giovane (è stato fondato nel 2016) che è però diventato uno dei più grandi nello Stivale, passando da 15 a 60 sviluppatori nell'arco di soli quattro anni. Il portfolio di 3DClouds parla da sé. La compagnia ha pubblicato ben 12 giochi e attualmente ha la forza per lavorare su più progetti, che garantiscono la produzione di giochi di terze parti (con titoli basati su marchi importanti com Mattel, Nickelodeon e Hasbro), ma anche di titoli proprietari, che possano mettere in luce la creatività dei suoi sviluppatori.

Il loop di gioco sarà un mix di esplorazione marittima che porta poi alla scoperta di un'isola, da esplorare per trovare nuove risorse, utili anche per la creazione di oggetti (come le cure) e nuovi equipaggiamenti. Durante questo viaggio possiamo aspettarci anche una certa varietà , visto che le isole avranno più stili, dal classico piratesco, ad aree più magiche e sciamaniche con anche elementi steampunk. Ci sarà inoltre un ciclo giorno-notte, che permetterà di esplorare ogni zona con una luce differente e condizionerà certi elementi (come nemici che appaiono solo al calar del sole).

Trident's Tale risponde quindi al desiderio dei giocatori, mettendo anche da parte la produzione procedurale di King of Seas a favore di un lavoro manuale che garantisce un level design più curato. Per quanto visto, Ocean potrà esplorare semplici zone con scorciatoie da sbloccare, oggetti da recuperare e nemici da sconfiggere . L'obiettivo del team è creare un gioco semplice, accessibile, chiaramente adatto a tutte le età con una grafica colorata e piacevole.

Questa avventura d'azione promette oltre quindici ore di gameplay, che sarò diviso tra mare e terra . Come forse ricorderete, 3DClouds ha realizzato anche King of Seas e, nel raccontarci di Trident's Tale, ci ha spiegato che una delle richieste più comuni da parte dei fan del precedente titolo era la possibilità di scendere dalla nave e andare alla scoperta delle isole.

Ocean non sarà però da sola. Nel corso dell'avventura - che è molto focalizzata sulla trama - andremo a creare la nostra ciurma . Si tratta di un team vario, con una sciamana, uno scheletro vivente, un robot, un violinista e non solo. La nostra protagonista potrà contare sul loro aiuto, mentre in solitaria va a combattere contro un esercito malvagio di scheletri pirati, golem, esseri meccanici e non solo.

Trident's Tale ci mette nei panni di una giovane pirata, Ocean , una "canaglia" da film animato, che è sempre pronta per l'avventura e non si tira indietro di fronte a una sfida, soprattutto ora che deve salvare suo nonno, rapito dalla pirata Cornelia e dai suoi scagnozzi.

Il gameplay di Trident’s Tale

Non abbiamo avuto modo di provare in prima persona Trident's Tale, ma abbiamo visto un paio di frammenti del gioco. La prima zona mostrata proviene dalle primissime fasi di gioco, una sorta di fase tutorial durante la quale Ocean deve trovare della polvere da sparo per la propria nave. Con pochi salti raggiungiamo Blue Moon Market, uno dei tanti villaggi densi di personaggi coi quali parlare e dai quali ricevere missioni secondarie o acquistare risorse. In un attimo però raggiungiamo una zona con dei nemici e possiamo vedere cosa aspettarci dal sistema di combattimento.

Ocean dispone di una sciabola e di una pistola, che può stordire i nemici

Le battaglie si basano su pochi comandi semplici, sempre in ottica della massima accessibilità. La protagonista può attaccare con la sciabola con una semplice combo, la quale ricarica una energia magica fondamentale per usare la pistola e le magie che sbloccheremo avanzando. Ogni arma da fuoco e incantesimo sarà anche in grado di infliggere i propri status alterati, un elemento che aggiunge un pizzico di strategia per chi vuole ottimizzare le battaglie anche in base alle specifiche resistente di ogni tipologia di nemico.

Tutto questo dovrà essere sfruttato anche per abbattere i boss. Nella anteprima ne abbiamo visto uno, Zack, un pirata scheletrico che tornerà più volte nel corso di Trident's Tale in qualità di uno degli sgherri principali del nemico. Trattandosi di un tutorial, lo scontro è pensato per essere semplice, ma mette in mostra una buona varietà di mosse e anche un po' di interazione ambientale, visto che si possono usare delle colonne per fare in modo che Zack vada a sbattere quando carica e rimanga così stordito. Completando la battaglia otteniamo anche il progetto per la creazione di una nuova sciabola, che non ha solo una propria estetica e una maggiore potenza, ma anche bonus unici.

Ocean potrà usare varie mosse magiche per abbattere i nemici

Come detto, però, la struttura di Trident's Tale è duale. Oltre ai combattimenti a terra vi saranno anche le battaglie navali. Anche in questo caso si tratta di un sistema semplice e dalla vocazione arcade, con tre livelli di velocità (la nave ammaina e innalza le vele di conseguenza). L'imbarcazione ha il proprio set di statistiche che possono essere potenziate con nuovi componenti, che hanno anche estetica e abilità dedicate. Ci sono varie sezioni personalizzabili per creare la nostra nave dei sogni.

Esplorando potremo raccogliere casse, scontrarci con mostri marini e affrontare eventi unici, come ad esempio tempeste con simulazione fisica dell'acqua che ha impatto sulla nave (non è solo una questione estetica). L'imbarcazione dispone poi di cannoni per sparare di fronte e dietro, così come ai lati, con un sistema concettualmente molto semplice. Gli scontri, per quanto visto, possono essere comunque abbastanza intensi e ad alto ritmo, con continui bombardamenti inflitti e subiti. Inoltre, le abilità magiche sono attivabili anche in mare.

Le battaglie in mare di Trident's Tale non sembrano complesse, ma sono comunque intense

L'impressione è che questa fase potrebbe essere la più interessante per i giocatori più accaniti, mentre le battaglie a terra presentano ritmi più blandi e un livello di spettacolarità molto più basso.