Il cosplay di Elizabeth da Seven Deadly Sins di yudain5619 ci mostra una principessa timida

Seven Deadly Sins non è più una delle serie di punta tra gli appassionati di manga e animazione, ma rimane una delle preferite di molti, soprattutto grazie ai tanti personaggi di qualità che hanno spazio nella storia. Tra i vari troviamo anche la principessa, co-protagonista sin dalle prime fasi del racconto. Anche il mondo del cosplay non la dimentica, come possiamo vedere da questo cosplay di Elizabeth realizzato da yudain5619.

Elizabeth è la principessa del regno dove si svolgono le avventure di Seven Deadly Sins. Il nome della serie - i Sette peccati capitali - indica i sette personaggi principali che sono protagonisti, dei grandi guerrieri ingiustamente accusati di aver tradito. La ragazza si unisce a loro e viaggia, con anche la compagnia di un maialino parlante.