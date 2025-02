Cloud in versione Kingdom Hearts 1 è ora disponibile in Final Fantasy 7 Rebirth con questa mod per PC

Cloud è certamente uno dei personaggi più amati dagli appassionati di Final Fantasy. Il giovane Soldier ha infatti vissuto molte vite, apparendo non solo nell'originale versione di FF7, ma anche nei suoi remake e in altri giochi, come gli spin-off di Dissidia e persino in altre saghe, come quella di Kingdom Hearts. Di versione in versione il ragazzo ha subito alcuni campi stilistici e uno dei più significativi è certamente quello del primo Kingdom Hearts .

La mod di Cloud in versione Kingdom Hearts 1

Ovviamente, potete usare la mod di Cloud in versione Kingdom Hearts 1 solo nella versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth, che è da poco arrivata sul mercato. Inoltre, segnaliamo che la mod per questa skin non funziona da sola, è necessario installare anche la mod "Loveless Outfits - Individual" che aggiunge anche la fisica al vestito.

Cloud in versione Kindom Hearts 1 per Final Fantasy 7 Rebirth

Potete trovare il tutto a questo indirizzo su Nexus Mod (anche il link per la seconda mod necessaria per l'installazione). Le istruzioni recitano come segue: Per installare questa mod, estrarre il file .zip e inserire tutti e 3 i file in \FINAL FANTASY VII REBIRTH\End\Content\Paks\~mods. Quindi inserire Loveless Outfits - Individual anche in \FINAL FANTASY VII REBIRTH\End\Content\Paks\~mods.

Questa specifica mod nasce usando elementi presi da Dissidia Final Fantasy NT e sono poi stati rimasterizzati per Final Fantasy 7 Rebith dal modder ColossalCake.

