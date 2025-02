Agatha All Along e Hawkeye potrebbero ricevere una seconda stagione su Disney Plus

"Penso ci sia il potenziale per dei seguiti", ha detto Winderbaum a Entertainment Weekly. " Uno show come Agatha , per me, è basato su una specifica idea. Sì, una seconda stagione è sicuramente qualcosa che vorremmo fare, ma non affrettiamo i tempi. Cerchiamo di avere l'idea giusta e poi realizziamola".

Il boss di Marvel TV - Brad Winderbaum - ha dichiarato che Marvel sta valutando potenziali seconde stagioni per gli show Disney Plus Agatha All Along e Hawkeye .

Le parole di Marvel su Hawkeye

Winderbaum ha anche aggiunto che ci sono "opportunità" con Hawkeye, lo show che vedere Jeremy Renner nei panni di Clint Barton, il quale si allea con la Kate Bishop di Hailey Steinfeld per salvare New York prima di Natale. La serie è stata pubblicata nel 2021 e da allora non si è saputo nulla riguardo a potenziali seguiti. Ricordiamo che la serie include anche personaggi di un certo peso per le prossime produzioni di Marvel, come Wilson Fisk di Vince D'onofrio (che sarà in Daredevil: Born Again) e Yelena / Black Widow di Florence Pugh, parte del cast di Thunderbolts*.

Clint e Kate

"Hawkeye è un'altra serie che dà l'impressione di poter ricevere una seconda stagione, grazie al suo tema natalizio e alla presenza di Clint e Kate." Spiega Winderbaum. "Si può ritornare in tale mondo in qualsiasi momento e stiamo cercando l'opportunità per farlo. Nel mentre definiamo i piani per il futuro, penso che la speranza sia di predefinire molteplici stagioni e avere una scaletta di pubblicazione precisa, magari annuale."

Non dobbiamo comunque prendere queste dichiarazioni come conferme. È chiaro che presso Marvel i vari responsabili stanno determinando come il mondo dell'MCU televisivo proseguirà.