Apple rilascia iOS 18.4 Beta per Sviluppatori: arriva Apple Intelligence anche in Italia

La nuova beta introduce miglioramenti su notifiche, AI e mappe, ma soprattutto permette di provare Apple Intelligence in italiano e altre lingue per la prima volta.

Apple ha reso disponibile la prima beta di iOS 18.4 per gli sviluppatori, un aggiornamento atteso che introduce importanti novità e, soprattutto, amplia il test delle funzionalità di Apple Intelligence, includendo il supporto per l'italiano e altre lingue. Questa versione segna un passo avanti nell'integrazione dell'AI sui dispositivi Apple, rendendo accessibili strumenti avanzati di assistenza e automazione in nuovi paesi.

Le novità di Apple Intelligence L'aggiornamento porta con sé diversi miglioramenti, tra cui il nuovo sistema di Priority Notifications, che utilizza l'intelligenza artificiale per evidenziare le notifiche più importanti direttamente sulla schermata di blocco. Inoltre, Image Playground guadagna uno stile Sketch, aggiungendo un'opzione per generare immagini dall'aspetto disegnato a mano. Per gli abbonati ad Apple News+, arriva una sezione dedicata alla gastronomia con ricette, consigli su ristoranti e guide culinarie curate da editori specializzati. Le genmoji Un'altra novità interessante è Ambient Music, che introduce suoni rilassanti suddivisi in quattro categorie (Sleep, Chill, Productivity e Wellbeing) e che possono essere attivati rapidamente dal Centro di Controllo. Apple Maps ora consente di impostare una lingua preferita e in CarPlay è stata aggiunta una terza riga di icone per migliorare l'accessibilità alle app.