Il team di Helldivers 2 è nella prime fasi di sviluppo di un nuovo cross-over, dopo quello di Killzone

Arrowhead Game Studios, con il suo Helldivers 2 , ha già proposto una collaborazione con un altro gioco (Killzone per la precisione). Non tutto è andato perfettamente, visto che il pubblico non ha apprezzato il prezzo proposto per i contenuti, ma questo non significa che la compagnia si voglia arrendere.

Il gioco col quale Helldivers 2 potrebbe collaborare

Non sono stati fatti annunci ufficiali a riguardo, ma Arrowhead Game Studios ha segnalato che è al lavoro su qualcosa di non meglio definito. Si tratta di una collaborazione, ma non è chiaro se sarà dedicata a un altro gioco first party di Sony o a una IP esterna. Ovviamente optare per franchise interni semplifica molto il lavoro a livello organizzativo e assicura che i guadagni rimangano dentro la compagnia.

Deep Rock Galactic ci fa combattere in cooperativa dentro grandi caverne

Lo sviluppatore di Arrowhead Game Studios che sul Discord ufficiale usa il nickname "Sephez" ha affermato che "sarebbe interessante" avere a una collaborazione con Deep Rock Galactic. Parliamo di uno sparatutto in prima persona cooperativo di Ghost Ship Games. Si tratta di giochi simili, quindi una collaborazione sarebbe certamente semplice.

Ovviamente il commento dello sviluppatore non è da considerarsi come una conferma che il titolo sia proprio Deep Rock Galactic. Il team è nelle primissime fasi di sviluppo di questa nuova collaborazione. Anzi, forse proprio il fatto che lo sviluppatore citi con tanta leggerezza uno specifico videogioco indica che ancora non è stato deciso il prodotto col quale pare il cross-over.

Un altro nome in ballo è Warhammer 40K: il CEO di Arrowhead Games parla di corteggiamenti.