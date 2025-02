Se usate il famoso plug-in Blitz, Marvel Rivals potrebbe bannarvi

In un annuncio sul sito ufficiale di Marvel Rivals, NetEase afferma di aver notato " l'uso di un plugin di terze parti noto come Blitz ", un'applicazione utilizzata dai giocatori per migliorare le prestazioni in alcuni dei giochi online competitivi più popolari, tra cui Fortnite, League of Legends, Apex Legends e Counter Strike 2.

Marvel Rivals non vuole che usiate Blitz

Nel caso di Marvel Rivals, NetEase afferma che Blitz viene utilizzato per fornire "informazioni riservate come statistiche sui danni e sulla guarigione" e che permette ai giocatori di "bannare selettivamente gli eroi, prevedere le abilità finali degli avversari e altro ancora, minando gravemente l'equità del nostro gioco. Per questo motivo, consideriamo questo programma come un software per imbrogliare e non ne permetteremo più l'uso durante il gioco", si legge nell'annuncio.

Se avete usato Blitz fino a pochi minuti fa, non temete: NetEase afferma che chiunque lo abbia usato in precedenza "non incorrerà in alcuna sanzione, a patto che si astenga dall'utilizzarlo nelle partite future". In pratica, come è bene, la nuova regola non è retroattiva.

Va inoltre precisato che Blitz è lo specifico bersaglio delle nuove regole di NetEase, ma la compagnia "vi invita caldamente ad astenervi dall'utilizzare qualsiasi plugin di terze parti. Insieme, possiamo creare un ambiente di gioco vibrante ed eroico". Siete quindi avvisati.

Segnaliamo poi che Marvel Rivals vanta decine di milioni di utenti per i dati ufficiali, che arrivano dopo i licenziamenti.