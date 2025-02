Project Artemis del creatore di PUBG non è un gioco: è un mondo intero aperto a tutti

Secondo Greene, però, il suo progetto è molto diverso per un semplice motivo: il suo non è un videogioco. È un vero mondo.

Il creatore di PUBG - Brendan Green - sta lavorando a un progetto molto ambizioso: Project Artemis , un sandbox open-world che promette di darci accesso a un mondo di gioco grande come la Terra. Forse questa descrizione vi sembra famigliare: sembra infatti bene o male quello che Hello Games sta facendo con Light no Fire , dopo aver proposto lo spazio sconfinato di No Man's Sky.

Cosa rende Project Artemis diverso

Greene afferma che il suo progetto - che potrebbe essere ancora lontano un decennio - si differenzia dagli sforzi di Hello Games grazie alla tecnologia utilizzata. Ha spiegato che "Light No Fire è procedurale". Greene invece dice che sta usando una tecnologia di apprendimento automatico per realizzare Project Artemis. La differenza èa però anche legata alla filosofia di progettazione di Greene.

"Non conosco il loro stack tecnologico", spiega, "quindi non ho molta familiarità con il modo in cui generano le cose, ma non credo che alla fine l'obiettivo sia lo stesso, cioè fornire un prodotto open-source. E questa è la differenza. Credo che la maggior parte delle persone stia creando giochi. Io non sto facendo un gioco, sto costruendo un mondo".

Questo mondo ospiterà "giochi ed esperienze che si svolgono all'interno di quel mondo", e per Greene la parte importante in tutto questo saranno le persone che creano i giochi dentro Project Artemis. "Non voglio fare giochi per la gente, voglio fare giochi con la gente". È questo tipo approccio che, secondo Greene, darà forma al suo prodotto: "se si danno al giocatore o alla comunità i mezzi per generare le proprie esperienze, saranno entusiasti".

Già in precedenza il creatore di PUBG aveva detto di voler creare un vero metaverso con il progetto Artemis.