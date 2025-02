Call of Duty: Black Ops 6 accoglie le Tartarughe Ninja nella Stagione 2, ma i prezzi fanno discutere

Non è tutto: laddove vogliate completare la "collezione" e sbloccare anche le skin di Splinter e di due soldati del Clan del Piede, dovrete aggiungere altri 10 dollari per il pass premium, il che porta la spesa totale a ben 90 dollari .

Vista così, questa ennesima operazione promozionale non potrà che far felici i nostalgici, anche se i prezzi stanno facendo discutere . Le skin di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo costano infatti ben 2.400 punti CoD l'una, il che si traduce in 20 dollari a personaggio.

La scelta del brano non è casuale, anzi sembra una conferma di come lo stile delle Teenage Mutant Ninja Turtles introdotte nello sparatutto prodotto da Activision sia quello dei film live action degli anni '90 e non derivi dunque da una delle recenti trasposizioni animate.

Le Tartarughe Ninja hanno invaso Call of Duty: Black Ops 6 in occasione della Stagione 2: Furiosa, e il trailer che trovate in calce presenta la clamorosa collaborazione sulle note del "Ninja Rap" di Vanilla Ice.

Non è un buon momento per operazioni simili

Come certamente ricorderete, Call of Duty: Black Ops 6 ha perso tantissimi giocatori durante la Stagione 1 per via dei ben noti problemi legati al fenomeno dei cheater, e contestualmente per la tendenza di Activision a monetizzare pur in un momento così difficile per il gioco attraverso la collaborazione con Squid Game 2.

In vista della Stagione 2 Call of Duty: Black Ops 6 ha sfidato i cheater introducendo un gran numero di nuove misure disegnate per contrastare i bari, ma non sappiamo ancora quale sia stato l'esito di questi interventi e magari mostrare il fianco alle immancabili polemiche con un bundle così costoso potrebbe non essere stata una grande idea.