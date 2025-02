I classici arcade di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mostrati in un video

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii consente di giocare con diversi classici arcade prodotti da SEGA, come da tradizione per la serie, e un video presenta una divertente carrellata dedicata sia ai coin-op che ai titoli disponibili per la console Master System.

All'interno dell'enorme Anaconda Shopping Centre di Honolulu potremo trovare una zona riservata all'intrattenimento, con alcune postazioni UFO Catcher ma anche diversi cabinati: ecco la lista completa.

Virtua Fighter 3

Vritua Fighter 3tb

SpikeOut FE

Fighting Vipers 2

The Ocean Hunter

SEGA Racing Classic 2: Battle on the Edge

SEGA Racing Classic 2: Power Edition

Non è tutto: sia nel capanno di Rich Island che nella stanza situata sopra il Revolve Bar potremo utilizzare un SEGA Master System e divertirci con un elenco di giochi che è possibile arricchire man mano, procurandosi nuovi titoli presso determinati rivenditori. La lista completa è la seguente: