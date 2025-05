Il controller DualSense Edge di PS5 è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il controller DualSense Edge per PS5. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 6%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 219.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller DualSense Edge per PS5

Il controller DualSense Edge è la versione più evoluta del controller per PlayStation 5 di Sony. Oltre a tutte le funzioni regolare del dispositivo base incluso con la console (feedback aptico, grilletti adattivi, altoparlante e microfono inclusi, touchpad...) dispone di funzionalità uniche, come diverse intensità per la vibrazione, per la sensibilità delle levette, la regolazione dei grilletti con tre livelli di resistenza. Potete anche impostare diversi profili di controllo e mappare i tasti.

I contenuti della confezione del DualSense Edge per PS5

Nella confezione troverete: