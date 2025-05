Un gioco di RARE cancellato per Nintendo 64 è stato decompilato e potrebbe essere completato su PC

N64 Recompiled è uno strumento meraviglioso che consente la ricompilazione statica dei giochi per Nintendo 64, trasformando il loro codice nel linguaggio C e aprendo così la strada alle loro conversioni native per PC.

Le comunità online riescono spesso a stupire per l'ambizione dei loro progetti, come nel caso del recupero di un gioco di RARE per Nintendo 64 che fu cancellato, e che ora rischia di essere finito su PC, grazie al processo di ricompilazione.

Una comunità attiva

Sono molti i titoli usciti sulla vecchia console di Nintendo a essere stati decompilati, compresi quelli sviluppati e pubblicati da Nintendo stessa, come Mario 64 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ora all'elenco si è aggiunto anche Dinosaur Planet di RARE, che ha la particolarità di non essere stato mai terminato e che è stato in parti riutilizzato per realizzare Star Fox Adventures su GameCube.

La copertina di Dinosaur Planet

Prima del cambio di progetto, Dinosaur Planet era in un avanzatissio stato di sviluppo. Nel 2020 ne è stato recuperata una build di lavorazione, che è stata preservata e ora è in via di decompilazione, grazie agli sforzi dello sviluppatore Francessco121 che, come avrete capito, sta usando N64 Recompiled per riuscire nell'impresa.

L'obiettivo finale della comunità è quello di completare il gioco e renderlo disponibile per PC con caratteristiche migliorate. Ad esempio potrebbe essere più fluido dell'originale, ma anche supportare risoluzioni maggiori di quella del Nintendo 64, per la gioia di tutti gli appassionati di retrogaming.