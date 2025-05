I voti della critica di DOOM: The Dark Ages fanno venire voglia di massacrare demoni

DOOM: The Dark Ages vale una messa? Decisamente sì, stando alle recensioni della stampa specializzata, che lo hanno premiato con dei voti davvero elevati, compresi alcuni punteggi pieni. Viene quasi voglia di lasciare perdere tutto e mettersi a massacrare demoni.

In generale, lo sparatutto in prima persona di id Software ha ricevuto qualche 10, tanti 9, qualche 10 e diversi 8, per una media voto attualmente oscillante tra l'88 e l'89 (su OpenCritic). Da sottolineare che, a parte un 6.5, per ora non ci sono giudizi negativi.