Google cambia il widget di ricerca su Android per mettere in evidenza un elemento più di altri

Il nuovo widget di Google

La precedente incarnazione del widget presentava una forma a pillola unitaria, integrando il logo "G" di Google all'estremità sinistra, seguito dal collegamento personalizzato, l'icona del microfono per l'input vocale e il collegamento a Google Lens. La nuova impostazione separa nettamente la barra di ricerca principale, che rimane invariata nella sua porzione sinistra, dall'elemento dedicato al collegamento rapido. Questa separazione spaziale incrementa la visibilità e la facilità d'uso della funzione opzionale, consentendo agli utenti di accedere con maggiore immediatezza alle scorciatoie desiderate, in linea con le indicazioni della nuova interfaccia Material 3.

Il widget di ricerca Google, vecchio vs nuovo

Le opzioni di personalizzazione per questo collegamento rimangono versatili, spaziando tra "Nessuno", "Modalità IA", "Traduci (testo)", "Ricerca brani", "Meteo", "Traduci (fotocamera)", "Sport", "Dizionario", "Compiti", "Finanza", "Salvati" e "Notizie", offrendo un ampio spettro di funzionalità accessibili direttamente dalla schermata principale. Un aspetto da considerare con il nuovo design è il requisito di larghezza minima per visualizzare correttamente tutti gli elementi, che passa da 3×1 a 4×1. Questa variazione potrebbe richiedere alcuni aggiustamenti nel layout della schermata home per gli utenti che utilizzavano la configurazione precedente. Tuttavia, questo incremento di spazio consente una presentazione più chiara e distinta di ciascun componente del widget.

Un'altra osservazione riguarda il cursore di trasparenza: agendo su di esso, si nota come la modifica incida principalmente sull'aspetto del contenitore esterno del widget, offrendo un grado di personalizzazione estetica in linea con le preferenze individuali. L'implementazione di questo rinnovato widget della barra di ricerca è attualmente in fase di distribuzione con la versione 16.17 (beta più recente) dell'app Google. Qualora l'aggiornamento non fosse ancora disponibile sul proprio dispositivo, è possibile verificare la presenza della nuova interfaccia selezionando il widget nella schermata home e toccando l'icona a forma di matita, che solitamente permette di accedere alle opzioni di personalizzazione.

Voi usate il widget di ricerca? E che ne pensate del nuovo design? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.