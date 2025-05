Google sistema l'Exploit Zero-Day su Pixel con un aggiornamento di Android 15

Google ha avviato ufficialmente il rollout dell'aggiornamento software mensile di maggio 2025 per tutti i dispositivi Pixel supportati che utilizzano Android 15. L'update è già in distribuzione e continuerà ad arrivare gradualmente nei prossimi giorni, a seconda del modello e dell'operatore. Gli utenti riceveranno una notifica non appena sarà disponibile per il proprio dispositivo.

Con questo aggiornamento, il team di Google Pixel introduce diverse correzioni di bug e ottimizzazioni, in particolare per l'esperienza audio, la connettività Bluetooth e la visualizzazione delle lingue nelle impostazioni rapide.