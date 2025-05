Un leak di GCC Pokémon Pocket svela la data di uscita della prossima espansione e l'arrivo delle Ultracreature

Il nome in codice del prossimo set è "A3a" , con la pubblicazione in programma per il 29 maggio . Al centro della nuova espansione ci saranno le Ultracreature , un gruppo di Pokémon extradimensionali provenienti dall'Ultramondo introdotti con Pokémon Sole e Luna.

Alcuni dettagli dai dataminer

Grazie al datamine, l'utente Eclipse ha scoperto anche che all'interno del codice di gioco è presente la funzione di controllo "IsUltraBeast" per le carte (per indificare quali sono delle Ultracreature e quali no), il che rafforza le indiscrezioni sulla prossima espansione. Non solo, pare che il set includerà 10 Ultracreature in totale, in pratica tutte tranne Poipole, che per qualche strano motivo pare verrà tagliato fuori.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme ufficiali. A ogni modo, ormai è chiaro che GCC Pokémon Pocket riceverà un'espansione ogni fine mese, alternando una più grande e corposa, come il recente Guardiani Astrali, a una più piccola e contenuta. L'ipotesi di un set dedicato alle Ultracreature tra l'altro è sensato, considerando che l'ultimo ha introdotto proprio i primi Pokémon di settima generazione.