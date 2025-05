Il disco di DOOM: The Dark Ages non basta per avviare il gioco: è obbligatorio il download

DOOM: The Dark Ages non è tutto sul disco ed è necessario scaricare il grosso del videogioco per poter utilizzare.

I dettagli sul disco di DOOM: The Dark Ages

L'informazione arriva da alcune fonti condivise da Does it Play?, un account promotore della preservazione dei videogiochi tramite il formato fisico.

Come potete vedere nella coppia di tweet poco sotto, sia la versione Xbox che la versione PlayStation 5 di DOOM: The Dark Ages include solo pochi MB sopra il disco. Viene infatti indicato che il videogioco sulla console Sony propone solo 85 MB in formato fisico. Invece, su Xbox vi sono solo 328 MB.

Il reso del videogioco va scaricato e il disco serve unicamente come "chiave" per confermare il possesso di DOOM: The Dark Ages e avviarlo, dopo aver fatto il download. Se avete una connessione internet valida e non siete particolarmente interessati alla conservazione a lungo termine, probabilmente non sarà un problema per voi, ma una certa fetta del pubblico tiene a questo tipo di dettagli.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chiaramente il problema di non avere il gioco sul disco è legato al fatto che a Bethesda o Sony basta impedire il download (ad esempio in caso di chiusura del PS Store) per rendere impossibile ai videogiocatori avere accesso in futuro al videogioco.

Ricordiamo che DOOM: The Dark Ages è in prenotazione per PC Steam con anche uno sconto, sia standard che Premium.