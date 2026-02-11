L'autore di The Hundred Line -Last Defense Academy- vuole continuare a espanderlo per almeno 10 anni

Alla domanda sulla direzione che vorrebbe prendere con eventuali DLC, in termini di nuovi percorsi e finali, Kodaka ha affermato di voler continuare a far crescere The Hundred Line per "circa dieci anni" , citando il potenziale apparentemente illimitato di raccontare nuove storie legate all'universo narrativo del gioco.

Kazutaka Kodaka, l'autore di The Hundred Line - Last Defense Academy , nonché padre della serie Danganronpa , ha dichiarato apertamente di voler espandere il suo ultimo titolo con tanti DLC , come dichiarato in una recente intervista concessa a Weeby Newz su YouTube.

Tanti nuovi contenuti

"Dato che il gioco include già di suo tanti generi narrativi, [...]possiamo aggiungere quasi qualsiasi tipo di storia. Mi piacerebbe continuare ad ampliarlo fino a 200 linee, 300 linee o persino 400 linee (in riferimento al titolo, chiaramente Ndr); tutti i percorsi che riusciamo a immaginare, un gioco che le persone non hanno mai visto prima. In definitiva, mi piacerebbe che crescesse fino a trasformarsi in qualcosa che possa proseguire per circa dieci anni."

Ha anche accennato alla possibilità di introdurre nuovi personaggi, affermando che "a seconda del percorso scelto, penso che possiamo introdurre nuovi studenti".

Tuttavia, sembra che dovremo aspettare ancora un po' prima di vedere questi DLC. Sebbene Kodaka affermi che il team ci stia lavorando tutti i giorni, ha anche sottolineato che non c'è ancora niente di definitivo.

The Hundred Line -Last Defense Academy- è una visual novel a bivi gigantesca, con contenuti per più di 200 ore. È disponibile per PC e Nintendo Switch.