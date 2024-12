Solasta 2 annunciato ai TGA 2024: il trailer indica il periodo di uscita dell'Accesso Anticipato e della demo

Solasta 2 è un gioco di ruolo , seguito di Solasta: Crown of the Magister, ispirato ai giochi da tavolo.

Ai The Game Awards 2024, precisamente durante il pre-show, è stato mostrato Solasta 2 . Il trailer svela che arriverà in accesso anticipato nel 2025 e che "presto" avremo la possibilità di giocare una demo gratuita .

Il trailer di Solasta 2

La descrizione recita: "Decenni dopo gli eventi di Solasta: Crown of the Magister (2021), Solasta II trasporta i giocatori nel vibrante regno high-fantasy di Neokos, una terra dalla bellezza mozzafiato che vacilla sull'orlo della rovina per mano di Shadwyn, un essere onnipotente portato in vita da Amelia Tyler (Baldur's Gate 3, Hades II). Mentre la sua infinita marea di corruzione si diffonde nel continente, un gruppo di valorosi avventurieri affronta la sfida."

