Fortnite: Tigressa e Swift nel negozio del 25 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile, e include tanti contenuti pensati per il Capodanno Cinese 2020. Che ne dite dunque di dare un'occhiata a prezzi, dettagli e informazioni direttamente dagli sviluppatori di Epic Games?

Nel negozio di Fortnite di oggi troverete innanzitutto le due Skin per il Capodanno Cinese 2020, Tigressa e Swift. Entrambe sono rare, dunque proposte al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio, ed entrambe possiedono anche uno strumento raccolta a tema (piccone) con cui completare il rispettivo set. I balletti in evidenza oggi sono a loro volta pensati per festeggiare la ricorrenza, con Rodeo Razzo e Rimbalzante che tornano disponibili dopo parecchio tempo. Debutta infine una copertura per le armi mai vista prima, Ratty (300 V-buck, circa 3 euro al cambio).

Qui di seguito vi riportiamo nel dettaglio tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 25 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Non dimenticate di dare un'occhiata alle sfide a tempo straordinario, prima delle fine della stagione, prevista per il 20 febbraio 2020.

Tigressa (Costume) - 1200 V-buck

Swift (Costume) - 1200 V-buck

Leader Squadra PANDA (Costume) - 2000 V-buck

Truppa tossica (Costume) - 1500 V-buck

Bomba Bolla (Costume) - 1200 V-buck

Ratty (Copertura) - 300 V-buck

Ascia del drago (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Rodeo Razzo (Emote) - 800 V-buck

Rimbalzante (Emote) - 500 V-buck