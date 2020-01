GOG, offerte e sconti per i saldi dell’anno lunare 2020

Anche GOG si è riempito di offerte per i saldi dell'anno lunare 2020, ossia il capodanno cinese, che quest'anno festeggia l'ingresso dell'anno del topo. Cosa c'è di meglio che darsi alla pazza gioia acquistando dei titoli ultra scontati?



Una delle iniziative più interessanti dei saldi è la presenza di un articolo che spiega i segni zodiacali cinesi e li lega a determinati giochi. Ad esempio se come chi scrive siete nati nel 1977, siete del segno del serpente, quindi siete enigmatici, intelligenti e saggi, nonché brillanti, anche se a volte il vostro cervello funziona in modo misterioso. I giochi che potrebbero interessarvi sono Distraint 2 e Schizm: Mysterious Journey, perché adatti alle persone con cervello... Se non si è capito più che oroscopi sono tutte delle grosse leccate di natiche pensate per vendere più giochi, però è simpatico vedere che GOG non si è limitata a proporre degli sconti, ma ha dato ai suoi utenti anche delle informazioni più precise su ciò che si sta festeggiando.



Comunque sia se volete scorrere l'elenco dei più di 1500 giochi in offerta per i saldi di GOG dedicati all'anno lunare 2020, la pagina da visitare è questa qua https://www.gog.com/games?price=discounted&sort=popularity&page=1.