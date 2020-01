Snack World: Esploratori di Dungeon Gold, provato

Snack World è un franchise poco conosciuto dalle nostre parti: in Giappone ha fatto il suo esordio nel 2017, ben tre anni fa, sotto forma di anime in computer grafica, poi diventato un manga e un videogioco per Nintendo 3DS col titolo nipponico The Snack World: Trejarers. Dietro questo enorme progetto ci sono i cervelli di Level-5 , che già avevano sperimentato la formula della multimedialità con Inazuma Eleven, Yo-kai Watch e Little Battlers eXperience: questa volta, però, ci hanno messo un bel po' di tempo per portare la nuova proprietà intellettuale anche nel resto del mondo. Hanno infatti saltato a pie' pari la localizzazione del videogioco per Nintendo 3DS e si sono concentrati unicamente sulla versione riveduta e corretta per Switch che in Giappone circola da quasi un paio d'anni. Un'attesa lunghissima che sta per finire visto che Snack World: Esploratori di Dungeon Gold arriverà sugli scaffali italiani il 14 febbraio: abbiamo già cominciato a giocarlo e vogliamo raccontarvi com'è andata.

Inizia l'avventura

La prima cosa che abbiamo dovuto fare, dopo aver visto la cinematica introduttiva che, come da tradizione Level-5, è accompagnata da una canzone cantata completamente in italiano, è stato creare il nostro personaggio. Stiamo parlando della conversione di un titolo Nintendo 3DS del 2017, quindi non aspettatevi un editor al livello di Black Desert Online: potrete scegliere l'acconciatura, il colore di pelle, capelli e occhi, altezza e corporatura, il viso e la forma degli occhi, l'espressione, la voce e qualche altro dettaglio. Il personaggio che creerete ci rappresenterà nell'assurdo mondo di Snack World, ritrovandosi disperso e smemorato sulla riva della città di Tutti Frutti. Se questo incipit vi sembra un cliché... be', avete perfettamente ragione: in fondo, Snack World si prende gioco proprio di tutti i cliché del genere fantasy, facendone una parodia molto divertente. Gli abitanti di questo mondo sono consapevoli di vivere in un GDR e fanno di tutto per non farvelo capire, sfondando regolarmente la quarta parete con gag esilaranti.

Quello di Snack World è un mondo colorato e vivace, caratterizzato da un design molto particolare che ricorda soltanto in parte le precedenti opere di Level-5: è un misto tra lo stile eccentrico di Professor Layton e quello più tradizionale di Yo-kai Watch, in effetti. Condotti al cospetto del re Papaya, ci sarà affidata immediatamente una missione: recuperare un antico manufatto per la capricciosa principessa Melonia. A istruirci sul da farsi sarà Macedonia, una timida giovinetta che si trasforma nella schizofrenica comandante Macho-donia, e nel giro di pochi minuti, mentre impariamo a giocare, faremo la conoscenza anche dei protagonisti della serie animata cui si ispira il videogioco: il coraggioso Chup, la sarcastica Mayonne, il forzuto Tabasco e il saggio Gobson. Se questa sfilza di nomi vi sembra assurda, sappiate che non avete ancora visto nulla. Farete acquisti da Sorbetto, vi rilasserete nella Cà Panna di Anna P. e vi rifornirete all'Hero Mart, tra le altre cose, mentre ogni informazione utile sarà memorizzata nel vostro fido Pix-e Pod, un palmare che vi permetterà di accedere a una pletora di feature e opzioni.

Come avrete intuito, la localizzazione italiana è a dir poco fantasiosa. I traduttori devono aver faticato da morire a cercare corrispondenze tra il giapponese e l'italiano che restituissero gli assurdi giochi di parole che si sono inventati quelli di Level-5. Basta leggere i nomi dei mostri o dei luoghi: per esempio, nelle Rovine Gorgonzola si nasconde la terribile Mattusa, la decrepita Medusa di questo strano, folle mondo in cui si mescolano con ironia la mitologia fantasy internazionale e la tecnologia moderna. I primi minuti di gioco sono forse un po' frenetici: lo sviluppatore non vede l'ora di catapultarci nell'azione, così affida ai divertenti dialoghi lo scopo di spiegarci in fretta e furia, ma anche sommariamente, le numerose meccaniche di gioco. Nel Pix-e Pod troveremo poi spiegazioni più esaurienti che potremo leggere in qualsiasi momento, e bisogna dire che i primi capitoli ci introducono gradualmente alle varie funzionalità: per esempio, dovremo prima completare il capitolo introduttivo per sbloccare la modalità multigiocatore online. Modalità che, inutile dirlo, al momento siamo impossibilitati a provare.