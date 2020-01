Battlefield 5 Capitolo 6: Into the Jungle verrà presentato oggi, guardatelo in diretta

Battlefield 5 si espanderà presto con il Capitolo 6: Into the Jungle, che sarà protagonista di una presentazione oggi pomeriggio, 28 gennaio 2020, alle ore 15:00 con un livestream che può essere seguito in diretta avviando direttamente il player riportato qua sotto.



A più di un anno di distanza dalla sua uscita originale, dunque, DICE continua il supporto per Battlefield 5 con l'arrivo di un nuovo capitolo. Il Capitolo 6 verrà dunque presentato oggi, probabilmente con un nuovo trailer e con la diffusione di tutti i dettagli al riguardo, dunque tutti gli interessati si segnino l'appuntamento per le ore 15:00.



Come dice il titolo, il nuovo capitolo di Battlefield 5 è caratterizzato dall'ambientazione della giungla, mettendo in scena altri teatri della Seconda Guerra Mondiale, probabilmente proseguendo sul fronte del Pacifico. Probabile la pubblicazione di un trailer e di un po' di gameplay a mostrare le novità previste, già l'immagine visibile qua sotto è abbastanza significativa delle nuove atmosfere previste.





Battlefield V - Into the Jungle



Premieres tomorrow, January 28https://t.co/EP4y7lDrtJ pic.twitter.com/Ry2LRZnEhw — Battlefield V (@Battlefield) January 27, 2020