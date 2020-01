Nintendo Switch: Super Mario Sunshine, Eternal Darkness tra i 39 trademark registrati, ritorni in arrivo?

Nintendo ha registrato tutti insieme ben 39 trademark di vari giochi già usciti in passato molto prima di Nintendo Switch, appartenenti già da tempo al catalogo storico Nintendo, ma l'idea (o la speranza) è che possa essere previsto in qualche modo un loro ritorno.



La registrazione è stata effettuata da Nintendo in Giappone in questi giorni e ha l'aria di essere una semplice manovra cautelativa standard per rinnovare i diritti sui propri prodotti, ma c'è la speranza che questo rinnovo possa celare l'intenzione di riproporli in qualche modo, tra "virtual console", Nintendo Switch Online o addirittura operazioni di remake o remaster.



Tra questi troviamo titoli dell'epoca Nintendo 64 ma anche giochi recenti come Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem, oltre a giochi che potrebbero risultare buoni per un ritorno in scena come Super Mario Sunshine, Eternal Darkness e vari capitoli di Zelda. Vediamo dunque di cosa si tratta:

Freaky Forms

Kirby's Adventure

Kirby Air Ride

Kirby 64 The Crystal Shards

Kid Icarus

Jam With The Band

Golden Sun Dark Dawn

Dillon's Rolling Western The Last Ranger

Face Raiders

Eternal Darkness

Majora's Mask

Card Hero

Balloon Kid

Animal Crossing City Folk

Alleyway

WarioWare Smooth Moves

Wave Race

Mario Sports

Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!

Urban Champion

The Wind Waker

The Adventure of Link

Swapnote

Super Mario World

Super Mario Sunshine

Steel Diver

Spirit Camera

Kirby Mass Attack

Skyward Sword

Shadows of Almia (Pokémon Ranger)

Radar Mission

Pushmo

Pullblox

Phantom Hourglass

Ocarina of Time

Nintendo Presents Style Boutique

Nintendogs + Cats

Mario vs. Donkey Kong Minis March Again!

Cruis'n