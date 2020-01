Fortnite: il Pacchetto Sfide Ranger dell'amor perduto sta per tornare

Il Pacchetto Sfide Ranger dell'Amor Perduto sta per tornare su Fortnite Capitolo 2: lo hanno scoperto leaker e dataminer del titolo di Epic Games, in seguito ad alcune modifiche apportate ai file di gioco nelle ultime ore. Il ritorno è previsto per il periodo di San Valentino 2020.

Non è più una novità, una situazione come questa: già le scorse settimane gli sviluppatori di Epic Games hanno riproposto su Fortnite Capitolo 2 il bundle delle Leggende Congelate, arrivato per la prima volta nel periodo dicembre 2018-gennaio 2019. Il bundle sfide Ranger dell'Amor Perduto debuttò invece in occasione del San Valentino 2019, e tornerà anche quest'anno. Ne consegue che i pacchetti di oggetti esclusivi di Fortnite non sono poi così esclusivi: tornano periodicamente all'interno del titolo.

Il Pacchetto Sfide Ranger dell'Amor Perduto verrà proposto presumibilmente al prezzo di 9,99 euro o poco più, e conterrà al suo interno una Skin Leggendaria (Cupido Oscuro) e delle sfide in grado di garantire una certa somma in V-buck, la principale valuta del titolo di Epic Games. Vi aggiorneremo non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.

The Dark Love Bundle, and "Dark Love Challenge Pack" was recently modified in the Epic API in preparation for Valentines Day, and will most likely release sometime on or before February 14th. pic.twitter.com/UUcay71Obr — VastBlast - Fortnite Leaks (@VastBlastt) January 28, 2020