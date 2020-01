Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 28/01/2020

Le offerte Amazon di oggi sono accomunate dal refresh elevato che arriva a 144Hz per il laptop MSI Creato 17M, funzionale sia per lavorare che per giocare, e arriva a 90Hz per lo smartphone OnePlus 7 Pro, equipaggiato con un grande pannello da 90Hz che vanta anche una risoluzione decisamente alta.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.