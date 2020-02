Avengers: Endgame, il robot Dum-E in una scena eliminata dal film

Oggi torniamo a parlarvi di Avengers: Endgame, a proposito di una scena eliminata dal più importante degli ultimi film targati Marvel Studios. Molti cameo e alcune scene, si sa, non arrivano poi nella pellicola definitiva mostrata nei cinema; questo è accaduto anche per il robot Dum-E.

Dum-E è un robot costruito da Tony Stark / Iron Man: lo aiutava nella creazione e nella gestione delle armature; il suo ruolo nel film di Marvel Studios è più contenuto rispetto al fumetto, ma comunque il robot era presente, ad esempio, anche in Iron Man 3. Ecco, Avengers: Endgame conteneva un cameo a Dum-E, ma poi la scena è stata eliminata dalla pellicola.

Qui di seguito trovate l'immagine della scena eliminata in questione, Dum-E è il robot giallo sullo sfondo. Dato che venne distrutto in Iron Man 3 quando il falso Mandarino attaccò la base di Tony Stark, è probabile che Iron Man in seguito lo avesse ricostruito. Chiaramente ora non esiste di nuovo più, perché Thanos ha fatto saltare in aria la base degli Avengers.