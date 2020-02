Nintendo Switch, 250mila dollari e 5 anni per l'hacker che ne svelò i segreti

Quasi 250 mila dollari di risarcimento e 5 anni di galera sono stati chiesti per Ryan Hernandez, l'hacker che rubò e divulgo informazioni riservate su Nintendo Switch prima del tempo.



Il ragazzo, noto all'FBI già dal 2016 per aver aggirato un dipendente di Nintendo in modo da avere accesso a informazioni confidenziali sulla compagnia, aveva promesso di aver capito le conseguenze di ogni futuro hack.



Evidentemente non abbastanza, dato che tra il giugno 2018 e il giugno 2019 Hernandez ha continuato ad accedere illegalmente ai server di Nintendo, rubando diverse informazioni piuttosto rilevanti. Non contento Hernandez si è vantato delle sue imprese su Twitter, Discord e il suo forum chiamato "Ryan's Underground Hangout" . Qui ha condiviso sia informazioni riservate, sia il modo per accedere ai server della compagnia.



Come se non bastasse Hernandez era persino in possesso di pornografia infantile. Il giovane dovrà pagare 259,323 dollari a Nintendo come risarcimento, mentre un giudice deve ancora decidere gli anni di galera che dovrà scontare. Per l'hacking rischia un massimo di 5 anni, mentre per la pedopornografia 20 anni.