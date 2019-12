Pokémon GO, come sconfiggere Sierra del Team Rocket con un solo Pokémon (video)

I leader del Team GO Rocket sono dei rivali davvero difficili da sconfiggere, all'interno di Pokémon GO: una vera e propria sfida anche per i giocatori di vecchia data, che possiedono Pokémon potenziati. Tuttavia, e forse non lo sapete, è possibile sconfiggere Sierra con un solo Pokémon. Vi spieghiamo questo "trucchetto" in una rapida guida.

Sconfiggere Sierra con un solo Pokémon su Pokémon GO è davvero possibile, a patto di possedere un ottimo Scizor da battaglia. Non è necessario che si tratti di un esemplare con IV elevatissime, e neppure con i PL (Punti Lotta) portati al massimo: è sufficiente possedere uno Scizor decente, soprattutto che possieda la mossa caricata Forbice X. Quest'ultima, di tipo coleottero, è superefficace contro i Pokémon di Sierra, inoltre si carica davvero rapidamente, dettaglio forse ancora più importante del precedente.

Sebbene sia possibile battere Sierra su Pokémon GO utilizzando un solo Scizor con Forbice X, noi vi consigliamo di averne in squadra almeno due, giusto per sicurezza. Scegliete liberamente da voi il terzo ed ultimo Pokémon da utilizzare, che probabilmente neppure vi servirà; battendo questo leader del Team GO Rocket potrete ottenere un rarissimo Absol Ombra. Ecco un video che vi tornerà utile.