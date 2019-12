Giochi PS4 di gennaio 2020

Il 2020 di PS4 inizia con Dragon Ball Z: Kakarot, Moons of Madness e Pillars of Eternity II: Deadfire, ma c'è anche l'espansione Re:Link per Kingdom Hearts III

I giochi in uscita su PS4 a gennaio 2020 non sono numerosi, ma includono alcune fra le produzioni più attese del nuovo anno. A cominciare da Dragon Ball Z: Kakarot, l'action RPG sviluppato da CyberConnect2 che ripercorre l'intera serie di Dragon Ball Z, con i suoi iconici personaggi e le saghe che hanno costruito il successo del franchise.



Gli amanti delle avventure horror potranno immergersi nelle atmosfere lovecraftiane di Moons of Madness, mentre chi ha la passione per i giochi di ruolo troverà pane per i propri denti con la versione console di Pillars of Eternity II: Deadfire.

Dragon Ball Z: Kakarot Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 17 gennaio

Dopo picchiaduro a incontri e spettacolari brawler, Dragon Ball Z: Kakarot prova a interpretare la celebre licenza dell'opera creata da Akira Toriyama nella forma di un action RPG dalle grandi ambizioni, che ripercorre tutti gli eventi di Dragon Ball Z mettendoci al comando dei diversi personaggi principali.



Dall'arrivo di Radish allo scontro con Vegeta, passando per la saga di Freezer e quella di Majin Bu, ci troveremo a rivivere battaglie iconiche muovendoci all'interno di un ampio open world pieno di attività e fan service; con combattimenti che si sviluppano sulle tre dimensioni, attraverso meccaniche semplici ma intriganti.



Sono tuttavia il contorno narrativo e la qualità delle cutscene a colpire nel segno: i fan dell'anime non potranno rimanere indifferenti di fronte al gioco.

Moons of Madness Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 21 gennaio

Avventura horror sviluppata da Rock Pocket Games, Moons of Madness racconta la storia di un ingegnere spaziale, Shane Newhart, che durante una spedizione su Marte si ritrova a dover fare i conti con la solitudine e le sue insidie, nonché con una misteriosa presenza che sembra muoversi all'interno della base.



Passando da un enigma all'altro, dovremo tenere sotto controllo l'equipaggiamento ed effettuare ispezioni della struttura interna ed esterna, scivolando man mano in situazioni sempre più angoscianti, in cui diventa complesso capire cosa sia reale e cosa no.



Fra palesi riferimenti alle opere di H.P. Lovecraft, momenti di panico e sogni a occhi aperti, il gioco riesce a creare una grande atmosfera e a farci saltare dalla sedia in più di un'occasione.