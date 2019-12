Pokémon GO: segnalazione di modifiche a PokéStop e Palestre, funzione sospesa da Niantic Labs

In occasione del Natale 2019 Niantic Labs ha introdotto una nuova funzionalità all'interno di Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente circa tre anni fa su smartphone android e dispositivi iOS. Permette di segnalare modifiche a PokéStop e Palestre... o meglio, permetteva.

La nuova funzione per segnalare modifiche a PokéStop e Palestre di Pokémon GO è stata infatti sospesa nelle ultime ore dagli sviluppatori di Niantic Labs, a causa della risposta entusiasta e travolgente da parte dei giocatori. Per farla breve, gli sviluppatori si sono ritrovati letteralmente sommersi da richieste di modifica, senza riuscire a gestirle tutte quante: prima che se ne accumulasse un numero stratosferico, dunque, hanno sospeso la funzionalità.

Non è un addio: Niantic Labs sta lavorando per reintrodurla il prima possibile su Pokémon GO, probabilmente con alcune modifiche e limitazioni. Non è da escludere che venga ora stabilito un livello minimo per l'utilizzo, forse dal 30 in su: vi terremo aggiornati.