Unieuro, volantino Lovely Days: offerte su Nintendo Switch, PS5, PS4 e Xbox

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino, intitolato Lovely Days in riferimento ovviamente a San Valentino. Fra le offerte troviamo Nintendo Switch, nei modelli standard e Lite, ma anche diversi giochi per PS5, PS4 e Xbox.

La promozione è molto interessante, in quanto garantisce un buono sconto da 20 euro per ogni 100 euro di spesa. Qui ci sono i dettagli relativi all'iniziativa, e a quanto pare le console non sono escluse: un'ottima notizia se eravate in procinto di acquistarne una.

Cominciamo da Nintendo Switch, disponibile dal 12 febbraio nell'edizione limitata Mario Edition, caratterizzata dall'inedita colorazione rossa e blu nonché dai dettagli che rimandano al celebre personaggio, a 329,90 euro.

Naturalmente è presente nel volantino anche Nintendo Switch Lite nelle tre colorazioni grigio, giallo e turchese a 219 euro, che in questo caso dovrebbe valere due buoni sconto da 20 euro. In promo invece i giochi di Mario: 49,99 euro anziché 59,99.

The Last of Us 2 è disponibile su Unieuro allo straordinario prezzo di 29,99 euro anziché 74,99, mentre i possessori di PlayStation 5 potranno approfittare dell'offerta su Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 69,99 euro anziché 80,99 con inclusa una PSN Card da 20 euro.

Sono infine disponibili gli ultimi titoli Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla a 49,99 euro anziché 69,99, Watch Dogs: Legion a 39,99 euro anziché 69,99 e Immortals: Fenyx Rising a 39,99 euro anziché 69,99.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.