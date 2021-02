The Dark Mod: disponibile la versione 2.09 di questo gioiello gratuito

The Dark Mod: un'immagine del gioco

Broken Glass Studios ha pubblicato la versione 2.09 di The Dark Mod, total conversion di Doom 3 diventata negli anni completamente autonoma, ma comunque gratuita, ispirata alla serie capolavoro Thief di Looking Glass.

The Dark Mod 2.09 introduce diversi miglioramenti alla grafica e alle performance in generale. Per inciso, utilizza un nuovo Backend che si avvantaggia di UBO, Persistent Mapping, Bindless textures e Multi-Draw. Inoltre, la compressione delle Normal Map ora utilizza RGTC e occupa meno spazio, impegna meno la VRAM e ha meno artefatti. Aggiunto anche un filtro per aumentare la nitidezza e migliorati gli effetti particellari.

Per chi non la conoscesse, The Dark Mod consente di scaricare missioni realizzate dagli appassionati, completamente gratuite (ce ne sono un centinaio, alcune davvero molto belle). Ci sono anche tre missioni incluse, che servono per lo più da tutorial.

Il gameplay è ricalcato su quello dei Thief di The Looking Glass, di cui copia in parte anche l'interfaccia, quindi aspettatevi uno stealth puro e a tratti impietoso, non quella roba moscia e imbastardita che propongono la maggior parte dei giochi di oggi.

Pagina di download di The Dark Mod

Per installare The Dark Mod, create una cartella dove volete (chiamata come vi pare) e scompattateci dentro il file scaricato: tdm_installer.exe.zip. Lanciate quindi il file eseguibile tdm_installer.exe e aspettate l'installazione del gioco. Conclusa l'operazione, cliccate sul file TheDarkModx64.exe (si trova nella cartella d'installazione) e iniziate a giocare, ma non prima di aver scaricato qualche mappa.