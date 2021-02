PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 7 euro con le ultime offerte

Le ultime offerte su PlayStation Store consentono, come da tradizione, di portarsi a casa giochi PS5 e PS4 per cifre davvero irrisorie; anche meno di 7 euro, come dimostra la nostra piccola selezione.

Le nuove promozioni su PlayStation Store includono prodotti come Dragon Ball Xenoverse, lo spettacolare brawler basato sull'opera di Akira Toriyama, che può essere vostro per 6,79 euro anziché 9,99; oppure il classico Fallout 4, disponibile a soli 5,99 euro anziché 19,99.

Se vi piacciono i giochi di guida, ci sono F1 2018 a 5,99 euro anziché 29,99, RIDE 2 a 3,99 euro anziché 39,99, l'arcade racer Gravel a 4,49 euro anziché 29,99 e MXGP 2 - The Official Motocross Videogame a 3,99 euro anziché 19,99.

Che altro? Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair è disponibile a 3,99 euro anziché 19,99, l'action cooperativo Warhammer: End Times - Vermintide viene via a 4,49 euro anziché 29,99, mentre per l'Edizione Definitiva di Star Wars: Battlefront bastano 4,99 euro anziché 19,99.

Sono infine degni di nota Saints Row: Gat Out of Hell a 3,99 euro anziché 19,99, l'avventura Broken Age a 2,99 euro anziché 14,99 e l'Edizione Definitiva del coinvolgente indie Furi a 5,49 euro anziché 21,99.