PUBG Mobile: l'aggiornamento 1.4 introduce Godzilla, Kong e Mechagodzilla in gioco

L'aggiornamento 1.4 di PUBG Mobile ha introdotto e sta per introdurre moltissimi nuovi contenuti, tra i quali Godzilla, Kong e Mechagodzilla, realizzati in collaborazione con il film Godzilla vs. Kong. I tre giganti si sono uniti al battle royale come personaggi no ostili, che però possono fruttare diversi bonus come i Titan Crystal. Naturalmente la loro presenza ha anche una forte valenza scenografica, visto che possono distruggere diverse parti dello scenario.

Oltre ai bestioni di Godzilla vs. Kong, PUBG Mobile si arricchirà presto anche di una nuova mappa Arena, chiamata Hangar, ambientata nell'hangar di una gigantesca nave. Sarà disponibile a partire dal 1° giugno e supporterà tre modalità: Team Deathmatch, Arena Training e Team Gun Game.

A partire dal 9 giugno i giocatori potranno invece provare Microcosm, una modalità in cui potranno rimpicciolirsi e darsi battaglia in versione insetto su Erangel.

Aggiunte inoltre una modalità di mira, la Over The Shoulder (OTS), che rallenta i movimenti ma dà una maggiore precisione, soprattutto dalla lunga distanza. Infine è stato introdotto un nuovo veicolo: il CoupeRB, un'auto sportiva capace di superare i 150km/h. La trovate sulle mappa Erangel, Miramar, Sanhok e Livik.