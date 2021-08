Abandoned: applicazione quasi pronta, i problemi dovrebbero essere stati risolti

L'applicazione di Abandoned è ormai pronta e in fase di test, almeno questo è ciò che ha promesso Blue Box Game Studios tramite Twitter, dove ha pubblicato un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori, spiegando cos'è avvenuto dopo diverse ore di silenzio.

"Abbiamo chiesto a tutti di stare calmi e di aspettare la patch. Capiamo la vostra frustrazione. Siamo reali al 100% e stiamo lavorando a un gioco sviluppato con passione, in cui crediamo moltissimo. Questo è ciò che è successo: abbiamo dovuto combattere con diversi problemi dell'engine emersi all'ultimo minuto dopo l'individuazione di un glitch grafico. Per questo abbiamo voluto aggiornarlo. Ce l'abbiamo quasi fatta e ora la maggior parte dei test sono completi. Vogliamo ringraziarvi di nuovo per la pazienza e chiedere ancora scusa per l'inconveniente."

Difficile dire se in questo caso Blue Box sia sincera o se stia ancora tergiversando per provare a rimediare alla figuraccia fatta.

Nel frattempo il progetto Abandoned rimane avvolto nel mistero. Ci sarà dietro Kojima? Konami? La CIA? Big Pharma? Difficile dirlo. L'unica certezza è che si tratta di un'esclusiva PS5 e che le Blue Box erano in origine degli strumenti usati per il phone phreaking. Tra i phreakers più noti c'è Steve Wozniak, uno dei fondatori di Apple.